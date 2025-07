Meloni, "se la voti hai il cervello poco evoluto". Vergogna Fatto, Giorgia risponde così

A sinistra stanno letteralmente perdendo la testa. Sono passati quasi tre anni da quando Giorgia Meloni si è insediata a Palazzo Chigi. E, invertendo una tendenza che si era manifestata nelle scorse legislature, la leader di Fratelli d'Italia è stata capace di incrementare i propri consensi durante la sua presidenza. Una circostanza che dimostra il buon operato del premier e dei partiti che compongono la maggioranza. Ma che, allo stesso tempo, ha messo in allarme i media progressisti. Ultimo, in ordine temporale, il Fatto Quotidiano che ha pubblicato un articolo ai limiti del grottesco.

"Perché Meloni non scende nei consensi? - si chiede il giornale diretto da Marco Travaglio - C'entra il cervello - la sua risposta - e un certo meccanismo primitivo". Insomma, se voti Meloni sei alla stregua di un primate: un uomo di Neanderthal. Ma non finisce qui. "Il cervello dell'uomo derivante dall'evoluzione - si legge ancora nel catenaccio del pezzo - è strutturato in tre fasi che si sovrappongono. Alla base - prosegue il pezzo - esiste un cervello detto rettiliano".