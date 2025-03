Luigi Di Maio umiliato da Gasparri: "Inutile, ignorante, chi ha deciso di rinnovarlo?"

03 marzo 2025 a

La conferma di Luigi DI Maio come inviato Ue nel Golfo persico trova la soddisfazione della parte di Forza Italia più vicina al Ppe (per Fulvio Martuscello l'ex grillino è "equilibrato e saggio" e la pensa come il ministro degli Esteri Antonio Tajani sulla crisi in Medio Oriente) ma non certo quella di Maurizio Gasparri.

Il senatore azzurro è da sempre caustico e durissimo nei confronti dell'ex vicepremier e al Fatto quotidiano ribadisce quello che pensa di lui, definendolo "un essere inutile" e "un ignorante". Non proprio il massimo della stima, insomma.

"Non so chi abbia deciso di rinnovargli l’incarico, probabilmente una volta che sei dentro è più facile restarci. Speriamo non faccia altri danni, ché la situazione in quella parte del mondo è già complicata".

Di Maio irrilevante, Letta vuole solo tasse: Gigino ed Enrico, marziani in Europa

"Alla mia età - prosegue, ironico ma non troppo -, neanche sforzandomi ormai potrò più raggiungere quel livello di ignoranza. Spero abbia almeno imparato l’elenco dei Paesi del Golfo, sarebbe già qualcosa. Non essendosi fatto vedere per due anni, nessuno lo ha notato e perciò gli avranno concesso un altro mandato. Si è nascosto, ma d’altra parte non si sarebbe notato neanche nel Golfo di Policastro, figuriamoci in Medio Oriente".

"Conte? Ecce Bombo". Poi loda Giorgia Meloni: l'ultima incredibile piroetta di Di Maio

C'è chi parla di abboccamenti tra Forza Italia e Giggino. "Forse - taglia corto Gasparri - hanno soltanto a cuore le sue coronarie, tramano alle sue spalle. Può darsi, può darsi che me lo nascondano. Ma guardi che anche io in un certo senso ho stima di Di Maio e di molti altri grillini". Motivo? "Era il bibitaro, è inviato nel Golfo per altri due anni. Gli stipendi inutili dilagano nel mondo. Uno in più...".