Daniele Capezzone, Macron? "Ci vuole la lente d'ingrandimento...", cosa sparisce su Repubblica

La bomba l'ha anticipata Bloomberg nella notte: Donald Trump sospende gli aiuti all'Ucraina fino a quando non saranno avviate le trattative di pace con la Russia.

"Sono due le interpretazioni possibili - spiega Daniele Capezzone nella sua rubrica "Occhio al caffè", la rassegna politicamente scorrettissima di Libero di oggi -. Ipotesi 1: Trump positivo, in buona fede, usa questa mossa per spingere il piano di pace dopo la battuta d'arresto di venerdì scorso e il cattivo colloquio con Zelensky. Ipotesi 2: Trump cattivissimo, dà un colpo di maglio in testa a Kiev".

Intanto però, prosegue il direttore editoriale di Libero, c'è "la conferma dell'ennesima figuraccia di Macron". Il presidente francese "si era spinto a prospettare una tregua di un mese presentandola come piano comune con Londra ed è arrivata la secca smentita da Starmer. Dovete fare un po' di sforzi sui giornali più macronisti per arrivare a questa notizia. Repubblica la mette nel sommario di pagina 4 e poi nel pezzo di Claudio Tito dovete usare gli strumenti tipici, una lente d'ingrandimento piuttosto potente".

Cose italiane: "Deficit e debito vanno meglio del previsto. Un po' di giornali ne parlano, non con troppa evidenza. Commento curioso che c'è: sul Fatto quotidiano dicono 'ah, avete visto? Col Superbonus era tutto a posto!'. Ma come tutto a posto? Commento che non c'è: visto che c'è un andamento incoraggiante dei conti pubblici, non si può essere più coraggiosi nel taglio delle tasse?".

Ieri non è stata una buona giornata per Papa Francesco, un'altra crisi respiratoria in un quadro molto fragile. L'altra notizia, purtroppo attesa, la morte di Eleonora Giorgi per un crudele cancro al pancreas.