Qatargate, Moretti-Gualmini: i due sms che hanno fatto ripartire l'inchiesta

La richiesta di revoca dell'immunità per le due eurodeputate del Pd Alessandra Moretti ed Elisabetta Gualmini rappresenta probabilmente l'ultimo atto di un'indagine infinita, il Qatargate, avviata nel dicembre 2022 della Procura belga. Al centro delle indagini ci sono soprattutto le relazioni con i lobbisti. Tuttavia, nessuna accusa al momento è stata mossa né ad Alessandra Moretti né ad Elisabetta Gualmini, che infatti non risultano indagate.

In ogni caso entrambe dovranno rispondere ai magistrati se il Parlamento li autorizzerà a farlo. Moretti era finita nel mirino già due anni fa per un viaggio in Qatar e per un'audizione, prima dei mondiali di calcio, in cui - secondo l'accusa - su indicazione di Francesco Giorgi, assistente del partito, avrebbe sollevato il dubbio che si stessero usando due pesi e due misure, in riferimento ai mondiali in Russia.

In uno degli atti depositati, poi, come si legge su Repubblica, c'è un sms di un assistente di uno dei politici coinvolti, Antonio Panzeri, in cui, in riferimento proprio ai mondiali e alle polemiche sui diritti umani negati, avrebbe scritto: "Qatar risolto. Il quadrumvirato Cozzolino-Moretti-Arena-Tarabella ha colpito con precisione, attenzione ed efficienza", citando gli eurodeputati Andrea Cozzolino, Marie Arena e Marc Tarabella, tutti e tre al momento indagati. Per quanto riguarda Gualmini, invece, negli atti depositati si farebbe riferimento ad alcuni messaggi che l'eurodeputata del Pd avrebbe scambiato con Giorgi il giorno dopo l'audizione del ministro del lavoro del Qatar. La dem, secondo gli inquirenti, si sarebbe quasi giustificata sull'andamento dell'audizione: "Non potevo espormi di più", per poi promettere di essere "più aggressiva con il tempo". Le due eurodeputate, che si sono dette estranee alla vicenda, si sono autosospese.