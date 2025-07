Calcio femminile, tutti sul carro delle azzurre: ma il movimento va a picco

«È incredibile, è un qualcosa di fantastico, è un bel messaggio per tutto ciò che sta facendo la Federazione per questo movimento. La storia viene scritta per ciò che è stato fatto prima: stiamo raccogliendo i frutti, il merito delle ragazze è grandissimo». Così Andrea Soncin, ct dell’Italia femminile di calcio, commenta la qualificazione delle azzurre alla semifinale degli europei in corso di svolgimento in Svizzera. L’Italia è tornata tra le prime 4 dopo 28 anni. L’ultima volta fu nel 1997, quando la nostra nazionale (capitanata da Carolina Morace) perse in finale contro la Germania, dopo aver sconfitto la Spagna in semifinale 2-1.

Soncin ha “scoperto” il calcio femminile solo nel 2023, quando fu chiamato a guidare le azzurre al posto di Milena Bertolini. Il ct ha una lunga carriera da calciatore: è stato un discreto attaccante tra di categoria (B e C) con qualche fugace apparizione in A. Ha giocato a Venezia, Ascoli, Padova e Perugia e Bergamo. Non era il classico centravanti di sfondamento, ma una seconda punta potente e rapida. Ad Ascoli ancora se lo ricordano perché, con 48 gol, è il terzo miglior marcatore della storia del club marchigiano. Con lui ai piedi del podio c’è Oliver Bierhoff.