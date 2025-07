Elly Schlein travolta dal caso-Milano: solo una telefonata a Sala

Mutismo selettivo. Ciarliera su dazi, Trump, Medio Oriente, armi, Europa, migranti, sul compañero Sánchez, il fascismo di ritorno (e di andata), poi sui diritti negati «dall’Italia delle destre», sul resto dello scibile umano e su ciò che proviene dalla Schleinosfera, quest’ultimo è l’agglomerato di polvere interstellare non ancora ben noto alla scienza da cui sono arrivati i concetti di «salto quantico» e «intersezionalità» applicati al progressismo. E poi vi ricordate quando Elly brandiva la forca a Genova contro Giovanni Toti? «Si deve dimettere», urlava la dem in trench e un po’ in trance, «la Liguria merita di meglio!». Su Repubblica la stratega di Lugano tuonava: «Sono riusciti a non far dimettere Toti, e il sindaco di Genova è la sua riserva. Vuol dire che non mettono in discussione nulla della gestione della Regione di questi anni, ed è la cosa più grave».

Oggi invece, sss, silenzio: nella bufera c’è Giuseppe Sala, il sindaco arcobaleno di Milano, bandiera della sinistra che piace alla gente che piace, dunque la Schlein non ha nulla da mettere in discussione di questi anni. Trova il tempo di incontrare il vulcanico Vincenzo De Luca – lo stesso che la sbertuccia senza sosta da due anni – ma si guarda bene dal commentare i presunti malaffari della giunta dem e degli imprenditori affini. Ma come: i milanesi meritano meno dei genovesi? D’accordo il garantismo, sacrosanto. E però anche ieri, consultando le agenzie parlamentari, era un profluvio di comunicati stampa della segretaria del Pd e di altri cacicchi contro questo e quello, dove ovviamente questo e quello sono sempre a destra e spesso a dispetto della calura indossano la camicia nera.

Va detto che qualche cacicco, a differenza della capo dem, è intervenuto. Certo, per difendere Sala e attaccare «le destre»- alla fine vedrete che il caos di Milano sarà colpa loro – ma almeno quest’altri dem fingono di essere al corrente del terremoto.