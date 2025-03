Lia Quartapelle, altro attacco scomposto al governo: "Da ieri c'è un nuovo ministro"

07 marzo 2025 a

Nessuna parola sulla gaffe commessa ieri, ma in compenso non sono mancati gli attacchi al governo. Lia Quartapelle parla di un nuovo ministro nell'esecutivo Meloni: Andrea Stroppa. Intervistata da La Stampa, la deputata del Pd spiega la decisione dei dem di votare contro il ddl Spazio (passato comunque alla Camera ndr): quanto accaduto in Aula "è stata l'occasione per confermare che c'è un nuovo ministro dello Sviluppo economico, con delega allo spazio, che si chiama Andrea Stroppa. Le decisioni sulla tecnologia spaziale e sugli approvvigionamenti le prende Stroppa, non la maggioranza".

Quartapelle lo definisce addirittura "un paradosso". Perché? "I sovranisti siamo diventati noi, contro un governo che invece smania per rispondere ai tweet minatori di Stroppa. Dopo le minacce, ieri è diventato evidentissimo lo scambio tra la partecipazione di Musk ai convegni di FdI con la corsia preferenziale per i prodotti di Musk in Italia, soppiantando la produzione italiana". E ancora: "L'amicizia di Meloni con Musk non fa bene all'Italia: non è una questione ideologica, ma di interessi e di posti di lavoro".

Non mancava la domanda su Donald Trump. Al giornalista che arriva a tirare in ballo una "sudditanza all'alleato americano", la dem replica: "Tutti gli indizi portano lì, se non è così lo smentiscano. Pensano che in questo modo si tengono amici gli amici di Trump, ma non hanno capito che lui ha rispetto solo per chi si fa forte dei propri argomenti, non di chi si piega. Il lupo che si fa pecora, il lupo se lo mangia". Insomma, per la Quartapelle "il gruppo di FdI si è piegato a Stroppa. In cambio di un invito a Musk alla prossima festa di partito hanno deciso di penalizzare la tecnologia europea e italiana. C'erano una volta i sovranisti...".