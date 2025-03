Roberto Vannacci e Marco Rizzo insieme? Gira un sondaggio clamoroso: ecco le cifre

10 marzo 2025 a

a

a

"Sabato prossimo, 15 marzo, a Roma ci saranno due manifestazioni, una quella arcinota di Serra e di Repubblica, propagandata dal mainstream a favore della guerra e del piano di riarmo dell’Unione Europea e un’altra, alle ore 15:30 presso la Bocca della Verità, dove migliaia di cittadini, senza alcuna sigla partitica e con la sola bandiera del tricolore italiano chiederanno a larga voce pace e sovranità". Marco Rizzo lancia la sua piazza alternativa in netto contrasto rispetto a quella organizzata dall'editorialista di Repubblica. Ma la manifestazione potrebbe essere solo l'antipasto di quello che sarebbe un vero e proprio partito.

Affaritaliani.it, con un sondaggio realizzato dall'istituto demoscopico Lab21, aveva provato a capire quanto fosse credibile l'idea di un partito guidato da Roberto Vannacci - ora eurodeputato della Lega - e Marco Rizzo. E il risultato è sorprendente. La formazione politica varrebbe il 7,1%, con un potenziale elettorale dell'11,3%. Ma per ora è arrivata una timida smentita. "Comprendo l’interesse della novità del nostro dialogo, ma mi pare affrettata la definizione di un nuovo partito", ha spiegato Marco Rizzo al Tempo.

Disavventura per Vannacci, brutto incidente stradale in Versilia, come sta il generale

"La mia modesta idea - ha proseguito Rizzo - è che debbano esserci prima le idee e che le convergenze si facciano su queste. Oggi, di fronte al rischio della guerra termonucleare e alle proposte di pace di Usa e Russia, serve affermare che il nostro Paese deve restare sovrano e non vuole partecipare ad alcun anacronistico piano di riarmo europeo, come peraltro detto significativamente dalla Chiesa cattolica, anche perché non esiste nessun nemico che vuole attaccare l’Italia. Le spese vanno indirizzate allo sviluppo, alla sanità, alle pensioni, alla ricerca e allo stato sociale, non ai fabbricanti di armi".

Poi, però, è arrivato l'invito al generale Vannacci. "Caro Roberto, ti aspettiamo in piazza sabato contro la guerra dell’Unione europea, per la Pace e la Sovranità", ha esclamato Rizzo. Al momento, l'idea di un partito guidato da Rizzo e Vannacci è pura fanta-politica. Ma viste le premesse, non ci sarebbe da stupirsi se alle prossime elezioni il comunista e il generale marciassero insieme dalla stessa parte.