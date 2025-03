Alessandra Ghisleri, il sondaggio su italiani, armi ed Europa: un dato pesantissimo

13 marzo 2025 a

a

a

Il voto degli europarlamentari italiani sul tema del riarmo Ue spiegato con i numeri esposti da Alessandra Ghisleri. La direttrice di Euromedia Rearch è stata ospite di Tiziana Panella a Tagadà, il talk show politico in onda su La7. E ha illustrato un quadro molto articolato che riguarda i partiti del nostro Paese. In sintesi: gli italiani sono contrari all'invio di armi e truppe a Kiev, ma sono favorevoli a un esercito comune europeo.

"Noi sappiamo che dall'inizio del conflitto non sono mai stati in maggioranza favorevoli gli italiani all'invio di armi e quindi a sostenere una guerra militare - ha spiegato Alessandra Ghisleri -. Sono favorevoli alla creazione di un esercito, ma non a inviare le truppe in Ucraina. A meno che non siano delle forze di pace, cioè sotto l'egida dell'Onu. Il tema vero che si pone è che i più europeisti sono gli elettori di Forza Italia. Seguiti con un pochino più di timore dagli elettori di Fratelli d'Italia. Mentre gli elettori della Lega sono fortemente contrari. Poi c'è un caso Pd".

"Un partito non fa così, subito una discussione". Riarmo, il Pd tenta il 'golpe': per Schlein è finita?

E ancora: "Le posizioni sono assolutamente articolate. Tra la Lega e il Movimento Cinque Stelle c'è un filo conduttore che rievoca il primo governo Conte. All'interno del Partito democratico ci sono molte divisioni, ma anche all'interno di Fratelli d'Italia c'è una certa riluttanza perché il 65% degli elettori sarebbe contrario".