Una piazza per l'Europa, Gasparri: "Nani, ballerine... fate ridere! Schlein è minoranza nel suo Pd"

La sinistra, e soprattutto il Pd, in piazza del Popolo a Roma nel nome dell'Europa, il tutto alla manifestazione organizzata da Michele Serra e Repubblica. Manifestazione dai contorni un poco indefiniti che piove in un momento complicatissimo per i dem in generale e per Elly Schlein in particolare, nel mirino dopo la non-scelta sul voto sul riarmo della Ue (il Pd si è spaccato in contrari ed astenuti).

Insomma, quella manifestazione è un'occasione ghiotta per menar fendenti contro una sinistra allo sbando. Dunque ecco scendere in campo Maurizio Gasparri, che picchia durissimo: "Preceduti da nani e ballerine, come nelle peggiori tradizioni, la sinistra si divide su tutto, ma si ritrova, insieme a tutti i fruitori cine-tv di tax credit e di contributi vari a spese dei cittadini, agli ordini di quello che fu un giornale-partito e che oggi vende sempre meno copie, Repubblica", premette il capogruppo di Forza Italia al Senato.

"Il Pd è sull'orlo della scissione, ma fingono di essere tutti per l'Europa - riprende -. Solo che la Schlein è in minoranza nel suo stesso partito, dove cresce il numero di coloro che condividono l'Europa vera, quella che con la Commissione europea guidata dalla von der Leyen sta preparando un programma serio per la difesa dell'Europa".

E ancora: "Il Pd sta per affrontare la sua ennesima scissione ed il centrodestra è pronto a governare per molte legislature. Ma si trovano tutti intorno a Repubblica per celebrare l'ennesimo funerale di una sinistra che parla di Europa ma boccia le politiche che l'Europa attua. Seguono un giornalista satirico e, difatti, fanno ridere. Seguono nani e ballerine e diventano, difatti, le spalle di comici dalle battute trite e ritrite finite, non a caso, sulle televisioni minori monopolizzate dalla sinistra con la benevolenza di qualche editore amico", conclude uno scatenato Maurizio Gasparri.