Sondaggio Demos, "nessuna soluzione possibile": le cifre fanno disperare "Repubblica"

18 marzo 2025 a

a

a

Una doccia fredda, gelata, arriva per Elly Schlein. Un sondaggio Demos boccia una volta per tutte la possibilità di dar vita a un campo largo. La rilevazione, che testa le varie possibilità di alleanza per il Pd, vede l'insufficienza in tutte le opzioni. Il quesito infatti è: "Quale giudizio esprime, su una scala da 1 a 10, su ciascuna delle seguenti alleanze?". Il risultato? Nessun tipo di alleanza raggiunge la sufficienza. La prima sondata da Ilvo Diamanti per le colonne di Repubblica è quella di un’alleanza tra Pd e M5S: gli elettori Pd danno un giudizio favorevole del 58 per cento, quelli pentastellati del 55, quelli di Azione, Italia Viva e +Europa del 30. La seconda esplora il caso di un’alleanza tra Pd e "partiti di centro come Azione, Italia Viva e +Europa". Meno della metà degli elettori dem è favorevole: il voto è 48. Tra i sostenitori degli altri tre partiti chiamati in causa si attesta al 70, tra quelli del M5S al 22. Infine, l’ipotesi di un campo larghissimo che contempli tutti: tra gli elettori Pd arriva al 59; tra i 5S al 45, tra gli altri al 42.

E non va meglio quando agli elettori vengono chieste le strategie da adottare. Interrogati sull’ipotesi che Pd e M5S debbano "cercare di formare da subito un’alleanza stabile e con un programma unitario" gli elettori dem rispondono sì nel 69 per cento dei casi, ma quelli 5S si fermano al 49. Sull’idea di "procedere divisi e coalizzarsi strategicamente prima delle elezioni per provare a vincere" si convoglia il 24 per cento di entrambi i partiti.

"Cattivissimo servizio, completamente lunare". Pina Picierno, altro siluro su Schlein: qui viene giù il Pd

La conclusione? "Nessuna possibile intesa fra partiti di opposizione raggiunge e supera il 60 per cento dei consensi 'interni' alle forze politiche interessate. E ciò rivela come il principale problema del campo largo e, comunque, più largo di quello attuale, sia la distanza dagli altri partiti del proprio campo. Accomunato principalmente, se non solamente, dal comune nemico".