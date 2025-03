Fdi spiana Giuseppe Conte dopo il fango su Meloni: "Un po' di contegno", la foto che lo incastra

18 marzo 2025 a

I dati Istat parlano fin troppo chiaro: i redditi delle famiglie sono cresciuti, soprattutto nelle famiglie con lavoratori dipendenti grazie alla riforma sull'Irpef voluta dal governo Meloni. Ecco qui i dati. Per le famiglie con almeno un percettore di reddito da lavoro dipendente gli effetti della riforma dell’ Irpef si valutano congiuntamente a quelli delle due forme di decontribuzione previste per il 2024. In questo gruppo di famiglie, si stima che siano 11,8 milioni quelle che vedono migliorare, grazie alle misure, il proprio reddito disponibile, per un ammontare medio annuo di 586 euro. Lo rileva l’ Istat nel report sulla redistribuzione del reddito per il 2024, spiegando che si tratta di quasi il 45% delle famiglie residenti in Italia e del 78,5% delle famiglie con almeno un lavoratore dipendente.Si stima che siano circa 300mila le famiglie interessate da entrambe le misure che registrano una perdita. Il peggioramento, pari in media a 426 euro, è riconducibile in larga parte alla perdita del diritto al trattamento integrativo dei redditi da lavoro dipendente (c.d. Bonus Irpef). Le famiglie non interessate dalla decontribuzione ma che beneficiano della riforma dell’ Irpef sono 9 milioni e 600mila (36,8% delle famiglie residenti). Il guadagno derivante dalla riforma, in termini di minori imposte dirette dovute, è pari in media a 251 euro all’anno e comporta un incremento dello 0,5% del reddito disponibile.

L’intervento pubblico riduce la diseguaglianza nel reddito delle famiglie di 16,1 punti percentuali, la riduzione è più ampia nel Mezzogiorno (-16,9 punti percentuali) dove si stimano le più ampie disuguaglianze tra redditi primari. Nel complesso, tuttavia, le modifiche al sistema di tasse e benefici introdotte nel corso del 2024 e qui prese in esame diminuiscono in lieve misura l’equità della distribuzione dei redditi disponibili delle famiglie.

Ma di fatto, l'ex premier Giuseppe Conte, ha attaccato l'esecutivo proprio sul fronte dei numeri criticando l'abolizione del reddito di cittadinanza tanto amato dai grillini. E così adesso Fratelli d'Italia sbertuccia i Cinque Stelle con un post efficace sui propri profili social in cui appare un grafico che spiega come stanno davvero le cose: "Nel fantastico mondo di Conte, il merito della crescita dell’occupazione è suo. Eppure l’aumento, come mostra il grafico, si è registrato negli anni 2023-2025. Anni in cui Conte era fortunatamente già fuori da Palazzo Chigi. È più che comprensibile il panico di questa opposizione di fronte ai risultati del Governo Meloni, ma chi per anni ha buttato soldi in bonus e sussidi lasciando i giovani italiani sul divano, dovrebbe cercare di darsi un po’ di contegno, affidando al silenzio i propri eclatanti fallimenti", tuona il partito di Meloni. Nulla da aggiungere. Qui di seguito il post.