Sondaggio Termometro Politico, M5s ruba voti al Pd: la rimonta di Conte su Schlein, tutte le cifre

I primi due partiti in leggero calo. Stiamo parlando di Fratelli d'Italia e il Pd che, stando al sondaggio di Termometro politico, perderebbero qualche punto decimale. In particolare, la forza politica di Giorgia Meloni registra un -0,2 per cento, che la porta al 29,1. Non va meglio al Partito democratico. I dem di Elly Schlein si piazzano al 22,1 per cento (-0,2). Nelle ultime settimane i dem hanno registrato qualche difficoltà a mantenere alto il livello dei consensi e probabilmente le divisioni interne sulla politica estera – esplose la settimana scorsa al Parlamento Ue – potrebbero scoraggiare ulteriormente gli elettori.

Buone notizie, invece, per il Movimento 5 Stelle. I grillini arrivano all'11,7 per cento. Segue Forza Italia, con un +0,1 per cento che porta gli azzurri all'8,8 e un -0,2 che fa scendere la Lega all'8,6. Rimane stabile Alleanza Verdi-Sinistra. I partiti di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni toccano quota 6,2 per cento. Un risultato, sottolinea la rilevazione, positivo rispetto a un anno fa, quando il partito si aggirava attorno al 3-4 per cento. Peccato però che da giugno i suoi consensi siano rimasti sostanzialmente immobili.

Tra gli altri partiti, Azione è in leggera ripresa e raggiunge il 3 per cento, mentre Italia Viva scende al 2,3. Più Europa resta stabile all'1,9, seguita da Democrazia Sovrana Popolare all'1,5, Noi Moderati e Pace Terra Dignità, entrambi all'1,3.