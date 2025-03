Salvini, la telefonata con JD Vance: la prossima missione del ministro

Carlo Nicolato 22 marzo 2025 a

a

a

La strada di Matteo Salvini per rafforzare la partnership tra Italia e Stati Uniti passa attraverso il vicepresidente J D Vance. Si parla di un incontro che potrebbe avvenire subito dopo il congresso della Lega del 5-6 aprile o comunque prima dell’estate, ma i contatti tra l’entourage del vicepremier italiano e quello del vicepresidente americano hanno già ottenuto un risultato, una «bella telefonata», come l’ha definita lo stesso Vance, avvenuta ieri in un clima di grande cordialità e sintonia.

Durante la conversazione, durata 15 minuti, Salvini ha comunicato a Vance la sua intenzione di intraprendere una missione negli Usa con un seguito di imprenditori e investitori. A questo proposito ha sottolineato l’importanza del Made in Italy evidenziando le eccellenze tricolori anche nel campo delle infrastrutture stradali e ferroviarie. Un passaggio è stato dedicato anche alla connessione satellitare americana, cioè Starlink, che nei giorni scorsi Salvini ha detto essere necessaria per l’Italia in quanto «ci sono troppe città che non sono perfettamente connesse». È chiaro dunque l’obiettivo di entrambi di avvicinare ancora di più i due Paesi amici attraverso la collaborazione politica ed economica, senza dimenticare le questioni geopolitiche sulle quali la sintonia è totale. Tra queste il ministro italiano ha sottolineato il totale accordo sulla strategia di Trump per arrivare a una pace duratura in Ucraina e ha ribadito il comune impegno per contrastare l’immigrazione illegale.

Il leader della Lega non ha mai nascosto la sua ammirazione per Trump, e recentemente ha ribadito che il presidente americano «potrebbe cambiare in positivo la storia dell’Occidente e quindi anche la storia italiana». Ma se c’è qualcuno della nuova Amministrazione Usa con il quale sente una particolare vicinanza di ideali, questi è certamente Vance.

La scintilla si è accesa dopo lo storico discorso di Monaco, quello in cui il vicepresidente ha accusato l’Europa di aver intrapreso una pericolosa deriva antidemocratica, ed è diventata ancora più salda dopo altri interventi.

Mercoledì scorso Salvini ha postato sui social un estratto dell’intervista rilasciata alla Fox News da Vance, in cui quest’ultimo, parlando di immigrazione, dice che «la civiltà europea rischia il suicidio» se non controlla i propri confini e limita la libertà di parola e di voto contro chi protesta. Parole che il vicepremier ha commentato così: «Mentre a Bruxelles pensano a eserciti comuni e riarmi europei, c’è una tematica reale, ben più importante e urgente da affrontare: rafforzare la sicurezza interna nazionale per contrastare l’immigrazione clandestina».

I due si sono dati appuntamento alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. «Non vedo l’ora di visitare anch’io l’Italia!», ha scritto Vance su X, ringraziando dell’accoglienza riservata a sua moglie Usha alla cerimonia degli Special Olympics.