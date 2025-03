Boldrini balbetta, "onorevole lei è molto confusa": il video in piazza imbarazza il Pd

22 marzo 2025 a

a

a

"Si commentano da soli: poche idee e confuse". Matteo Salvini ironizza sulla sinistra in piazza per l'Europa una settimana fa, condividendo su Facebook il video di un servizio di Fuori dal coro direttamente da piazza del Popolo, alla manifestazione organizzata da Michele Serra e Repubblica e sostenuta dal Pd.

"Non si può fare deficit sulla sanità, sulla scuola e sull'istruzione ma si può fare con 800 miliardi sulle armi?", chiede la giornalista di Mario Giordano a Laura Boldrini, deputata dem, che risponde visibilmente imbarazzata: "Non si può fare".

"Ho incontrato Elly Schlein, cosa mi ha detto". la confessione di Jo Squillo

Il dibattito tra le due sfiora il surreale. "Adesso c'è una minaccia", si difende l'ex presidente della Camera. "Qual è la minaccia?", la incalza l'inviata. "A me non mi sembra...", balbetta ancora la Boldrini. "No, lei è molto confusa, lei non sa...", "Sul riarmo ci sono due posizioni diverse".

Poi tocca a Carlo Calenda, leader di Azione che aveva aderito alla mobilitazione romana: "Questi 800 miliardi, lei è convinto che il riarmo serva a difendere l'Ucraina o a rialzare il Pil della Germania?", domanda la giornalista. "Lei ha un problema, non è una signora educata", butta la palla in tribuna Calenda. "Ma educata de che? Io sono giornalista, io sto facendo le domande e lei è un politico". E Calenda si trincera dietro alle bocche cucite. "Voglio sentire Scurati perché è più interessante". E tanti saluti.

Manifestazione pro-Ue, altro scandalo: ecco a chi è stato pagato il soggiorno (con soldi pubblici)

Alle transenne si avvicina poi Elly Schlein: "Il Partito democratico non è mai stato così...", "Così diviso, segretaria! Dica la verità!", interviene ancora l'inviata di Fuori dal coro, scatenata. "Se vuole fare l'intervista lei per me va benissimo", "No no però qualche domanda ce la fa fare", "Oggi non è il giorno delle polemiche, è il giorno di questa meravigliosa piazza". "Ma come si pone sul riarmo?", "Come vedete qua è una piazza di pace, per l'Europa federale".