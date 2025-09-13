Affari tuoi, ormone impazzito per le gemelle Giorgia e Chiara: "Mi sono innamorato"

Oggi, sabato 13 settembre, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. A inizio trasmissione, il padrone di casa ha dato il benvenuto al nuovo pacchista in rappresentanza della Regione Valle d'Aosta. Lui si chiama Davide, arriva dalla provincia di Aosta e nella vita è un progettista termotecnico.
Le nuove concorrenti della serata, invece, sono le pacchista in rappresentanza della Regione Abruzzo. Si chiamano Chiara e Giorgia, sono gemelle e vengono da Avezzano. Giorgia ha 29 anni e fa la parrucchiera, lavora con la sua famiglia. Chiara invece è una farmacista. Due ragazze davvero bellissime. Ma c'è anche una terza sorella - Giulia - che a differenza delle altre è bruna e liscia. Insieme hanno giocato col pacco numero 12.
Intanto sui social i telespettatori si sono fiondati su X per commentare insieme la puntata. E molti di loro sono rimasti ammaliati dalla bellezza delle due gemelle: "Queste due ragazze sono bellissime, statuarie, stupende", "Queste gemelle completamente diverse ma entrambe particolarmente belle", "Due bellissime ragazze con lavori normali e anche una laurea… non fanno le modelle! Ma allora si può!". E c'è anche la prima dichiarazione d'amore: "Mi sono innamorato della parrucchiera".