Affari tuoi, ormone impazzito per le gemelle Giorgia e Chiara: "Mi sono innamorato"

Oggi, sabato 13 settembre, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. A inizio trasmissione, il padrone di casa ha dato il benvenuto al nuovo pacchista in rappresentanza della Regione Valle d'Aosta. Lui si chiama Davide, arriva dalla provincia di Aosta e nella vita è un progettista termotecnico.

Le nuove concorrenti della serata, invece, sono le pacchista in rappresentanza della Regione Abruzzo. Si chiamano Chiara e Giorgia, sono gemelle e vengono da Avezzano. Giorgia ha 29 anni e fa la parrucchiera, lavora con la sua famiglia. Chiara invece è una farmacista. Due ragazze davvero bellissime. Ma c'è anche una terza sorella - Giulia - che a differenza delle altre è bruna e liscia. Insieme hanno giocato col pacco numero 12.