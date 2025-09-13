Elly Schlein fischiata alla festa del Fatto Quotidiano: "Lo rispetto"

Elly Schlein fischiata. Succede alla Festa del Fatto Quotidiano. "Dobbiamo garantire una pace giusta per gli ucraini, so che ci sono delle divergenze fra noi", nel centrosinistra, "ma credo siamo tutti d'accordo nel dire che a quel tavolo non possono sedere solo Putin e Trump", ha detto la segretaria del Pd intervistata da Antonio Padellaro e Wanda Marra. Proprio durante il suo passaggio sulla "aggressione criminale" della Russia all'Ucraina, si sono levate grida di contestazione da una parte della platea. Poi, rispondendo ai contestatori: "Lo rispetto su questo non siamo d'accordo". Schlein ha poi aggiunto che al tavolo di pace dovrà sedere anche l'Ucraina: "E su questo siamo d'accordo".

Cambiando argomento la dem ha voluto augurare buon viaggio alla Flotilla diretta a Gaza. "Dobbiamo tutti augurare buon vento alla global sumud flottilla che sta partendo in queste ore dalla Sicilia. È Fondamentale tenere accesi i riflettori presso i governi europei affinché tutelino l'incolumità della flotta" che si è messa in moto "per rompere il blocco illegale imposto dal governo Netanyahu. Loro stanno facendo quello che avrebbe dovuto fare il governo italiano, il governo europeo".