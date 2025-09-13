Paolo Del Debbio supera Formigli: clamoroso in tv

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Talk politici) Riparte la stagione dei talk e quella del giovedì rimane una delle serate chiave per il confronto tra format agguerriti e con largo seguito. Intanto va specificato che la serata è stata positiva per l’informazione visto che complessivamente Dritto e Rovescio su Rete 4 e PiazzaPulita su La7 hanno totalizzato insieme la bellezza di punte di quasi 3 milioni di spettatori e del 15% di share. Del Debbio è risultato leader col 7.5% di share medio, ma Formigli ha tenuto con un buon avvio al 6.3%, trainato anche dalla presenza in studio di Enrico Mentana. Sulla carta Dritto e Rovescio passa per essere il talk più governativo ma in realtà, analizzando la scaletta, nessun tema viene omesso o censurato: infatti, tra le 22.30 e le 23, in un momento di peak time, Del Debbio piazza il tema del caro prezzi sulla base dei dati Istat relativi al calo del potere d’acquisto, ottenendo un picco vicino al 9%. Si spiega anche così il suo successo: nessun argomento viene accantonato e tutte le posizioni sono equamente rappresentate.