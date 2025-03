Prodi sbotta con l'inviata, "solidarietà, il tempo di qualche saggezza ritornerà": chi si schiera nel Pd

23 marzo 2025 a

a

a

Un deputato del Pd ha mostrato solidarietà a Romano Prodi, accusato da una giornalista di Quarta Repubblica, Lavinia Orefici, di averla strattonata prendendole una ciocca di capelli. Si tratta di Gianni Cuperlo, che ci ha tenuto anche a fare una sorta di riassunto della vicenda: "Ieri mattina - ha scritto in un post sui social - Romano Prodi presenta all’Auditorium di Roma il suo libro-dialogo con Massimo Giannini. Una giornalista lo avvicina e gli chiede un giudizio su una delle frasi del Manifesto di Ventotene citate dalla Meloni alla Camera. Prodi reagisce a una domanda che probabilmente aveva un sottotesto polemico (più probabilmente provocatorio), ma che lui ritiene (immagino) semplicemente assurda. E allora, rivolto alla giornalista replica che si tratta di una domanda assurda (come chiedere di commentare un passo di Maometto). A quel punto, appoggia in modo paternalistico una mano sulla spalla della giornalista (chi conosce e frequenta il Professore sa che lo fa quando deve 'spiegare' a qualcuno che sta andando a farfalle) e aggiunge 'ma che idea ha lei della storia?'".

La sintesi, dunque, va avanti: "La giornalista, senza scomporsi, ripete la domanda, e il Professore senza scomporsi reitera la risposta. Fine. Solo più tardi la giornalista dichiara di essere stata offesa, aggredita e che il Professore le avrebbe tirato i capelli (sic). Se potete, guardate il video per credere a come sono andate le cose. La destra insorge (domani sera, come da copione, Porro su Rete4 ne farà cavallo di battaglia della puntata)".

"Mai vissuta una cosa così. Lo vedremo in tv lunedì". Lavinia Orefici inchioda Prodi: cos'è successo veramente

E infine, ecco la morale accompagnata da una pacca sulla spalla dell'ex premier: "Che dire? Bon, da un lato che se la destra arma una polemica sul nulla vien da pensare siano davvero malconci. Al Professore l’augurio di una serena domenica e la solidarietà (perché le 'domande del cavolo' temo proseguiranno), ma il tempo di qualche saggezza presto o tardi ritornerà".