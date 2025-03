Sondaggio TgLa7, ecco dove crolla il Pd dopo il caso-Ventotene. Lega, super-balzo: tutte le cifre

24 marzo 2025 a

Lunedì sera, giorno di sondaggi al TgLa7 condotto da Enrico Mentana. E come ogni lunedì, ecco piovere l'ultima rilevazione elaborata da Swg: se ci fossero le elezioni oggi, lei per chi voterebbe? E il sondaggio di lunedì 24 marzo offre più di uno spunto interessante.

Si parte ovviamente da FdI, primo partito e come sempre per distacco: la forza guidata da Giorgia Meloni viene accreditata del 29,7%, in calo dello 0,3% dopo il balzo che la settimana precedente aveva portato FdI al 30 per cento. Dunque, il Pd in seconda piazza, staccatissimo, al 22,4 per cento. Ma il dato interessante è che nella settimana del gran caos sul Manifesto di Ventotene, cavalcato da Elly Schlein e sinistra come il tema identitario per eccezione, i dem lasciano lo 0,3%, proprio come FdI. Ma c'è una differenza, di non poco conto: i dossier su cui sono impegnati il governo e Meloni - Ucraina, dazi, rapporti con la Ue - sono certo più spinosi rispetto a quelli affrontati dal Pd, concentrato sul Manifesto come fosse manna dal cielo e che, però, finisce col perdere terreno.

Dunque, in terza piazza il M5s, stabile al 12,2 per cento. Poi Forza Italia, in crescita dello 0,2% al 9,3%; quindi la Lega, accreditata di un balzo dello 0,4% all'8,4%; e ancora Verdi e Sinistra, in calo dello 0,1% al 6,2 per cento.

Tra le altre forze Azione, in crescita di un decimale, viene data al 3,6%; poi Italia Viva, in salita di 0,2 punti percentuali al 2,4%; +Europa e Noi Moderati lasciano entrambi lo 0,1% e si assestano, rispettivamente, all'1,8% e all'1% tondo tondo. Le altre liste, complessivamente, raccolgono il 3% dei consensi mentre il 32% del campione interpellato sceglie di non esprimere alcuna preferenza.