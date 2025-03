Chi l’ha visto? È sparito Matteo Lepore, anni 44 il prossimo ottobre 45, sindaco di Bologna dal 2021, segni particolari “esponente di rilievo del Partito democratico”. Chiariamo: nessun dramma, parenti e amici non s’allarmino, Lepore sta bene. Fiu. La sua sparizione è circoscritta al Consiglio comunale, dove non si presenta ogni qualvolta il centrodestra provi a chiedergli se per la “Piazza per l’Europa” del 6 aprile, in piazza Nettuno, verranno spesi i soldi dei bolognesi. A Roma il collega e compagno di partito, Roberto Gualtieri, per la piazzata dove ciascuno la pensava in modo diverso è nel mirino perché ha usato 270mila euro di denaro pubblico, e la Corte dei Conti ieri ha aperto un’inchiesta. Mancano dieci giorni all’evento di Bologna, slittato dal 5 al 6 per motivi politici – la concomitante manifestazione a Roma dei 5Stelle contro il riarmo, non dei 5Stelle ma dell’Unione Europea – e Lepore non ha ancora spiegato come pagherà il palco, l’attrezzatura, il sistema di sicurezza, né gli eventuali ospiti vip, i relativi biglietti del treno o dell’aereo, gli alberghi, e insomma il dem non ha spiegato nulla.



Per venerdì scorso la Lega aveva preannunciato un “question time”, l’obiettivo era di sentire dal sindaco la natura dell’esborso, e però il sindaco non s’è presentato.

La Lega, col capogruppo Matteo Di Benedetto, ci ha riprovato lunedì con un’interrogazione scritta – pure questa annunciata – sennonché il democratico Lepore non s’è visto neppure stavolta. Nel frattempo il leghista Di Benedetto non s’è perso d’animo e ha preso un’ulteriore iniziativa: «Col presente accesso agli atti», si legge nella mail inviata al capo di gabinetto del sindaco, «sono a chiedere tutti i documenti relativi alle domande di occupazione di suolo pubblico relative a piazza Maggiore, piazza Nettuno e alle piazze limitrofe per la data del 6 aprile 2025». Il testo prosegue: «Nel caso in cui il Comune abbia disposto atti che fanno capo all’amministrazione stessa per l’organizzazione di manifestazioni ne chiedo copia». Hanno risposto? «Zero», dice Di Benedetto a Libero. «Il sindaco scappa. C’è un silenzio totale. Non parlano né Lepore né gli assessori. Ormai manca poco alla manifestazione, cosa aspettano: i cittadini non meritano chiarezza?».

Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, è bolognese. E in queste ore, sempre al nostro giornale, è tornato a reclamare trasparenza da parte dell’amministrazione comunale: «Sarebbe grave se venissero impiegati soldi della collettività che invece dovrebbero essere spesi per le priorità come la manutenzione stradale, il verde pubblico, la sanità. Coi fondi di privati Lepore può mettere in piedi le manifestazioni che crede, con finanziamenti di sponsor o con le sue risorse può fare ciò che vuole, ma non metta le mani nelle tasche dei bolognesi per una manifestazione politica». Il punto è (anche) questo: «È stato il sindaco», ha evidenziato Bignami, «a confermare che la natura è politica: ha dichiarato che non voleva sovrapporre la manifestazione con quella dei 5Stelle “per cultura istituzionale e politica”». Bignami nei giorni scorsi aveva già preannunciato la presentazione di esposti, anche alla Corte dei Conti – come avvenuto a Roma – qualora la situazione non fosse stata chiarita. Alla manifestazione parteciperà inoltre il sindaco di Firenze, Sara Funaro, pure lei dem, e chissà se l’amministrazione toscana sarà solo ospite o contribuirà in altro modo. Torniamo al Consiglio comunale di Bologna. «Fratelli d’Italia», si legge nella nota diffusa dalla capogruppo Paola Scarano, «ha diffidato il Comune dallo spendere anche solo un euro di soldi pubblici per una manifestazione politica. Abbiamo già portato il caso in Consiglio», prosegue il comunicato, «e abbiamo presentato un accesso agli atti per capire gli eventuali costi a carico per il palco, la logistica, i bagni e altro. Sono molti i punti su cui fare chiarezza. Continueremo a vigilare». Il sindaco, per ora, continua a non parlare.