Libero logo
Garlasco
Nicole Minetti
Scandalo arbitri
Jannik Sinner
Iran

Romano Prodi, il nipote Luca si candida a Bologna: sfida a Pd e Lepore

di
Libero logo
domenica 3 maggio 2026
Romano Prodi, il nipote Luca si candida a Bologna: sfida a Pd e Lepore

1' di lettura

Una "sfida" tutta in famiglia. Luca Prodi, nipote 60enne dell'ex presidente del Consiglio Romano Prodi - figura centrale del centrosinistra a guida Elly Schlein -, figlio dello scomparso Vittorio, presidente della Provincia dal 1995 al 2004, scende in campo a Bologna. E in questo modo rifila un bel colpo al suo illustre zio. Il motivo? Non si candida con il Pd, ma contro i dem. Proprio in contrapposizione a Matteo Lepore, il sindaco uscente del partito di Elly Schlein oltre che mr. 30 all'ora.

Come riporta il Secolo d'Italia, il docente universitario, che sta lavorando alla costruzione di una lista civica alternativa al campo largo in vista delle elezioni comunali di Bologna del 2027, ha scelto di boicottare la giunta uscente. Il progetto nasce insieme ad altri esponenti civici ed ex Pd, tra cui Andrea De Pasquale, e punta a intercettare il malcontento di una parte dell’elettorato dem. I temi? La casa, i trasporti e la partecipazione cittadina.

Romano Prodi, "sa qual è il dramma?": perché Schlein e Conte sono già condannati

"Questi 30 anni non sono passati, come si suol dire, in un attimo. Mi sembra proprio che sia trascorso un secolo! N...

Luca Prodi, quindi, vuole proporre un’alternativa all'amministrazione guidata dal Pd e da Lepore. Però non si colloca nel centrodestra. Il suo obiettivo è quello di costruire un’area autonoma, capace di competere direttamente con il Pd su un terreno tradizionalmente favorevole ai dem.

Romano Prodi, il vero piano: l'uomo con cui si vuole vendicare contro Schlein

Trent'anni fa, nell'aprile 1996, Romano Prodi portava per la prima volta gli ex comunisti a Palazzo Chigi. E ogg...
tag
romano prodi
bologna
pd
matteo lepore

Il ricordo Alex Zanardi, da Mattarella a Meloni la politica piange il campione: "Coraggio, forza e dignità"

Dati alla mano Sondaggio Noto per Porta a Porta, tracollo del Pd: le ultime cifre

Rivolta anche in Sicilia Pd, rivolta contro il commissario di Elly Schlein

ti potrebbero interessare

La Flotilla aveva già tutto pronto: "Grafiche, video, comunicati", subito dopo il blitz a Creta...

La Flotilla aveva già tutto pronto: "Grafiche, video, comunicati", subito dopo il blitz a Creta...

Alessandro Gonzato
Floilla, La Piccirella attacca il governo: "Ci verranno a prendere a casa". Pronta la denuncia contro l'Italia

Floilla, La Piccirella attacca il governo: "Ci verranno a prendere a casa". Pronta la denuncia contro l'Italia

Meloni attaccata da Schlein, FdI spiana Elly: "Lei ci prova ma la realtà presenta il conto"

Meloni attaccata da Schlein, FdI spiana Elly: "Lei ci prova ma la realtà presenta il conto"

Gualtieri, il clamoroso strappo con Schlein e Pd: "Mi sarei aspettato qualcosa di diverso"

Gualtieri, il clamoroso strappo con Schlein e Pd: "Mi sarei aspettato qualcosa di diverso"