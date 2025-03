Porta a Porta, Bignami smaschera il dem Furfaro: "Con chi stavi"

"Il Pd ha cambiato completamente gruppo dirigente, che non ha a che fare con il passato proprio perché probabilmente gli elettori l'hanno punito": il dem Marco Furfaro lo ha detto nello studio di Bruno Vespa a Porta a Porta su Rai 1. "Che sia cambiato il gruppo dirigente è vero perché Furfaro era per l'uscita dalla Nato", è intervenuto allora Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia, pure lui ospite della trasmissione.

"Ma cosa stai dicendo?", si è indispettito Furfaro. E Bignami, con tranquillità, gli ha ricordato: "Eri candidato in un partito che era per l'uscita dalla Nato". "Quale partito?", ha controbattuto il dem, sempre più in preda alla rabbia. "Ti faccio vedere il tuo programma, lo leggo, se posso ben volentieri. Era la lista 'L'altra Europa per Tsipras'". "Tsipras che era un premier di governo greco", ha replicato Furfaro sorridendo. A quel punto il meloniano è passato al contrattacco: "Eri candidato lì? Ti sei preso 20mila voti? Legittimo, io rispetto". E ha letto, fogli alla mano, il contenuto del programma di quella lista: "C'era scritto: 'l'Europa può e deve promuovere un processo di superamento della Nato, non c'è alcun bisogno di costruire un nuovo esercito europeo'".