Giorgia Meloni surclassa Prodi: il suo governo il 5° più longevo della storia

Il sorpasso ai danni del Professore si consuma oggi. Il governo di Giorgia Meloni è in carica da 887 giorni. E avanza, così, al quinto posto (in solitario) nella classifica relativa alla durata degli esecutivi repubblicani. Il sorpasso è quello che riguarda il governo di Romano Prodi - il primo del Professore, quello del biennio 1996-1998- che ieri la presidente del Consiglio ha celebrato con un video pubblicato sui suoi canali social. Troppo ghiotta l’occasione di celebrare, dalla sala di Palazzo Chigi dove sono affisse le fotografie di alcuni dei suoi predecessori, l’ingresso del suo esecutivo «nella lista dei primi cinque più duraturi della storia della repubblica italiana». E proprio ai danni del fondatore dell’Ulivo, in questi giorni al centro delle polemiche perla tirata di capelli alla giornalista di Mediaset Lavinia Orefici. La prima parte del video, la presidente del Consiglio la dedica ai numeri. «In 79 anni di storia repubblicana, pensate, l’Italia ha avuto ben 68 governi». In media, prima del governo Meloni ognuno di loro è rimasto in carica per 414 giorni, ovvero meno di un anno e due mesi.

L’esecutivo della presidente di Fratelli d’Italia si è insediato il 22 ottobre 2022. «Significa, in pratica, che abbiamo risalito 63 posizioni in circa 127 settimane». Ora l’obiettivo è superare l’esecutivo di un altro ex leader del centrosinistra, Matteo Renzi, distante 137 giorni. Serviranno altri 206 giorni di governo, invece, per pareggiare i conti con il governo di Bettino Craxi. La presidente del Consiglio ringrazia «i tanti cittadini che continuano a sostenerci e che ci danno la forza per andare avanti con determinazione», un riferimento al fatto che dopo due anni e mezzo l’esecutivo figlio della vittoria elettorale del settembre 2022 continua a godere del «consenso della maggioranza dei cittadini, cosa non scontata». Così come non era scontato, viste le storiche turbolenze degli esecutivi italiani, che la maggioranza parlamentare di centrodestra espressione del successo nelle urne sia «ancora coesa». E qui Meloni, partendo dalle statistiche, allarga la riflessione sulla “patologia” italiana, a causa della quale pochissimi, tra i suoi predecessori, «sono rimasti al governo per oltre due anni». E «nessuno di loro è arrivato alla fine della legislatura con lo stesso governo».