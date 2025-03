Pd, Pina Picierno sbotta: "Questo è l'abc..."

"C’è una situazione di antisemitismo e se qualcuno mi chiede un appuntamento per discutere di antisemitismo, io l’incontro": Pina Picierno del Pd risponde così alle accuse che le sono state rivolte da una parte del suo stesso partito per via dell'incontro a Bruxelles con l'organizzazione di estrema destra israeliana e vicina alle posizioni dei coloni illegali, Idsf (Israel Defense and Security Forum). La vicepresidente dell'Eurocamera ha poi aggiunto: "Questo non toglie niente alle mie posizioni che sono naturalmente molto distanti, come ho detto in tante occasioni, da quelle di questa associazione e sono molto distanti da quelle di Netanyahu, che giudico un criminale politico, un criminale di guerra, come ho detto tante volte".

La dem, insomma, è stata vittima di una "gogna mediatica amica". "Ripeto - ha proseguito - un conto sono le opinioni politiche, un altro conto è la funzione del vice presidente del Parlamento europeo che incontra delle associazioni per discutere di antisemitismo". E infine quella che sembra una vera e propria bordata nei confronti del Pd: "Questo è l’abc del rispetto della funzione istituzionale".