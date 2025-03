Pina Picierno contro Veronica Gentili: "Che regalo le faccio"

Pina Picierno si scaglia contro Veronica Gentili . Al centro il tanto controverso riarmo europeo. A favore del piano (lei e altri nove hanno letteralmente spaccato il Pd sul voto ndr), l'europarlamentare dem attacca la firma del Fatto Quotidiano. Il motivo? Una battuta sul suo destino politico. "Oggi - scrive la Picierno su X - sul Fatto Quotidiano, oltre al dileggio sessista in prima pagina di Marco Travaglio che continua a chiamarmi 'Pina Fantozzi', ho letto una pagella della anchorwoman Veronica Gentili in cui scrive che molti 'socialisti europei hanno rimesso in discussione la loro adesione cieca al Rearm Europe' e che il tempo sarebbe stato galantuomo decretando un mio rapido tramonto" .

Tutta colpa delle pagelle della giornalista. Bocciando con un "non classificabile" Picierno, Gentitli ha contestato al Pd il fatto di non "rispettare la vocazione europeista che si cela dentro il partito e non isolare il partito dalla famiglia socialista e dalla risposta comune europea ai crescenti rischi che ci circondano". Poi il riferimento all'attacco di Picierno a Elly Schlein sulla decisione di astenersi. E la frecciata conclusiva: "Sono bastate invece poche ore al tempo per mostrare tutta la propria galanteria: molti socialisti europei iniziano a mettere in discussione la loro adesione cieca al ReArm Europe, posizione cui il Pd ha fatto da apripista; e la disponibilità della segretaria al confronto (persino al congresso) è stata riconosciuta praticamente da tutti gli esponenti dem. Non c'è molto da aggiungere". Ecco allora il voto "non classificabile" e la sfuriata della dem.