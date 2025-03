M5s, "Rita, la tua bimba": FdI spiana così Giuseppe Conte

Il video postato da Rita De Crescenzo per promuovere la manifestazione organizzata dal Movimento Cinque Stelle il prossimo 5 aprile a Roma è diventato un caso. La tiktoker, nota per aver organizzato la celeberrima "invasione" di Roccaraso, si è fiondata sui social per appoggiare l'iniziativa di Giuseppe Conte.

"Stop alle armi - inizia così il primo di una serie di video postato da Rita De Crescenzo sui social. Il 5 aprile ci sarò io a Roma a fare una grande manifestazione. All'una del pomeriggio, stop alle armi. Ci saranno tutti gli sportivi, i più famosi d'Italia. E ci sarà pure il sindaco. Ok? Stop alle armi. Chi vuole partire da Napoli alla stazione centrale si stanno organizzando il treno e pure i pullman. Tutto gratis. Non si paga, non si caccia una lira. L'importante è che venite tutti quanti a fare questa bellissima manifestazione. Stop alle armi. Vi lascio qua questa bellissima locandina. Vi aspetto in tanti. Comunque domani ne faccio ancora un altro di video. Va bene? Tutti quanti a Roma all'una".