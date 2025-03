Donzelli dà una lezione di stile a Prodi: "Io do sempre del lei"

"Io do sempre del lei alle persone ma se vuole le tiro i capelli e la mando a quel paese". Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell'organizzazione di Fratelli d'Italia , rispondendo a margine del congresso di Azione a Roma, al giornalista Enrico Lucci che gli chiedeva come l'Italia possa avere dei rapporti amichevoli con Trump . Il deputato ha così ironizzato facendo riferimento all'episodio che ha visto protagonista l'ex premier Romano Prodi e impartendo una lezione di stile al professore di Bologna.

Poi, sempre Donzelli, ha commentato al microfono di Luca Sappino la vicenda che lo ha visto protagonista relativa alle offese al giornalista del Fatto Quotidiano, Giacomo Salvini. Il responsabile di FdI aveva detto ad altri cronisti appostati all’ingresso laterale della Camera che “Finché c’è questo pezzo di m***a non parlo con i giornalisti, con affetto”. “Ho rispetto nei confronti di tutta la stampa, anche di chi non stimo come Salvini, ma se questa persona mi sta dicendo che in quel momento non è un giornalista e mi sta chiedendo un parere informale io lo tratto informalmente, se dico una parolaccia mi scuso con gli italiani”, ha spiegato Donzelli. “Le faccio presente – ha aggiunto il deputato – che è vietato per la Costituzione leggere la corrispondenza dei parlamentari”.