Andrea Delmastro, confermata la condanna a 8 mesi per il caso-Cospito

È stata confermata la condanna a 8 mesi nei confronti dell'ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. A deciderlo la Corte d'Appello di Roma. L'esponente di Fratelli d'Italia era accusato di rivelazione del segreto d'ufficio sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito. I giudici della corte d'appello hanno anche stabilito che dovranno essere rifuse le spese di giustizia. Le motivazioni della sentenza di oggi saranno depositate entro 90 giorni. "Sicuramente andremo a Cassazione", ha commentato a caldo l'ex sottosegretario.
La decisione è arrivata al termine di oltre due ore di camera di consiglio. Delmastro, presente in aula al momento della lettura del dispositivo, ha lasciato il tribunale subito dopo la pronuncia della sentenza. A difenderlo nel processo è stato l’avvocato Giuseppe Valentino. Nel corso dell’udienza dello scorso 22 aprile, il sostituto procuratore generale aveva chiesto l’assoluzione dell’ex sottosegretario con la formula perché 'il fatto non costituisce reato'. Il collegio dei giudici di secondo grado ha confermato la sentenza di primo grado. Il rinvio a giudizio era stato disposto dalla gip del Tribunale di Roma, Emanuela Attura, attraverso un’imputazione coatta.
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Il caso risale al 2023, quando, alla Camera, Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente del Copasir, accusa il Pd di legami ambigui con ambienti anarchici e mafiosi. Debora Serracchiani, Walter Verini, Silvio Lai e Andrea Orlando qualche giorno prima avevano visitato in carcere l'anarchico in sciopero della fame contro il 41 bis. A quel punto i dem contestano a Donzelli la violazione del segreto d’ufficio e chiede chiarimenti sulla provenienza delle informazioni. Il giorno dopo, Donzelli ammette di averle ricevute dal sottosegretario Delmastro, suo collega di partito, con cui condivide l’appartamento a Roma.