Schlein-Calenda, rissa a sinistra: volano stracci

La mossa di Carlo Calenda agita il centrosinistra. Il leader di Azione ha infatti lanciato l'ipotesi di "un gruppo di volenterosi" che comprenda il suo partito, Forza Italia, +Europa e un pezzo di Pd. Idea respinta al mittente da Forza Italia. E idea contro la quale ora si scaglia anche Elly Schlein, segretaria di quel Pd a cui, di fatto, Calenda ha tentato l'assalto.

"Carlo Calenda deve decidere da che parte stare, Azione deve decidere da che parte stare, perché non si può stare con un piede in due scarpe", ha tagliato corto la leader dem ospite a Tagadà, il programma condotto da Tiziana Panella su La7. "Decida lui da che parte stare. Bisogna fare una scelta", ha ribadito.

E ancora, Schlein ha rimarcato come "la linea del Pd è una ed è chiara: noi torneremo al governo vincendo le elezioni con una coalizione progressista, senza larghe intes o accordi di Palazzo".

La controreplica di Calenda non si è fatta attendere: "Cara Schlein, noi stiamo al centro dove ci hanno messo gli elettori. Non andiamo dietro ai populisti filo putiniani e non ci asteniamo quando si tratta di Ucraina, riarmo europeo e difesa. Il resto è fuffa", ha scritto sui social il leader di Azione.