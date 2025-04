FdI spiana Conte e M5s: "State parlando di voi"

Botta e risposta a distanza tra il M5s e Fratelli d'Italia. Il tema? Un post pubblicato sui social dal partito di Giorgia Meloni nel quale si rivendicano i risultati ottenuti da questo governo sull'occupazione. "La brutalità con cui si manifesta l'incompetenza e l'analfabetismo economico di Fratelli d'Italia non conosce confini spazio-temporali. In un penoso post sui suoi profili social, Fdi palesa tutta la sua ossessione e paura nei confronti di Giuseppe Conte rivendicando la creazione di un milione di posti di lavoro, mentre Conte avrebbe prodotto +124 miliardi di debito. Una cosa nauseabonda, che tradisce la più totale incapacità di gestire i concetti minimi di economia", hanno affermato in una nota i parlamentari M5s delle commissioni Bilancio e Finanze di Camera e Senato.

"Un branco di incompetenti e analfabeti di tal fatta - attaccano ancora deputati e senatori M5s - ha pochi precedenti nella storia. Meloni smetta di essere ossessionata e spaventata da Conte e dal M5s, piuttosto pensi ai salari reali in calo, all'industria in ginocchio, ai dazi di Trump che si fa beffe della genuflessione del Governo nei suoi confronti. E si tolga l'elmetto, invece di scaricare debito sulle spalle degli italiani per comprare un po' di carri armati, razzi e droni in più".