"Salis bollente" fa perdere la testa a Repubblica che ci insulta

Ci risiamo. Libero è "sessista, volgare". È bastata la nostra prima pagina col titolo "Salis bollente" per mandare in tilt la sinistra e ora anche Repubblica. Ad aprire le danze ieri era stata Alessandra Moretti che ci ha dedicato qualche insulto. A sollevare sui social il caso della "oscena prima pagina di Libero" (sì, avete letto bene), rivolgendo "solidarietà alla sindaca di Genova, Silvia Salis" è stata proprio l'europarlamentare Pd. "Il sessismo - riprende - ha le ore contate perché saranno sempre di più le donne a ricoprire ruoli apicali, sia in politica che nel giornalismo. E a promuovere un linguaggio di parità".

E ora è il turno di Repubblica che attacca Libero che ha semplicemente mostrato le foto della sindaca in spiaggia in una giornata bollente: "La volgarità può essere persino intelligente, ma il titolone "La Salis bollente" è la volgarità più scema. Ieri in prima pagina Libero rimandava così a quell’altro titolone dello stesso giornale, che nel 2017 aveva diffamato - stabilì la Cassazione - Virginia Raggi: 'Patata bollente'. Adesso non c’è nemmeno la sfrontatezza di allora e dunque la volgarità è sfibrata, un rimasuglio furbetto, allusivo, senza il coraggio della faccia tosta che ebbe Vittorio Feltri, che nella destra è ormai trattato, dai suoi scadenti allievi, come l’adorabile balordo. Questa è invece roba che una volta veniva affrontata e superata dal coretto “scemo scemo”. Eppure oggi è tutto un darsi di gomito: anvedi, che sguaiataggine sublime; anche se manca il “salto quantico” e Libero, per mancanza di idee nuove, si rifugia in un titolaccio di nove anni fa". Ci fermiamo qui. Evidentemente il titolo di Libero ha davvero fatto perdere la testa a qualcuno. I colpi di sole con questo caldo sono una brutta bestia...