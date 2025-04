Lega, il generale Vannacci entra nel partito: Salvini gli consegna la tessera

Al congresso della Lega, un momento importante, non solo simbolico. Sul palco è salito l’europarlamentare Roberto Vannacci, accolto calorosamente da Matteo Salvini, che ha ufficializzato il suo ingresso nella formazione. Il generale ora è tesserato. "Sono orgoglioso di consegnare la tessera della Lega all'europarlamentare Roberto Vannacci", ha annunciato il segretario, riconfermato, tra gli applausi della platea. Un gesto, ha poi spiegato, che va ben oltre la semplice adesione formale: "È una risposta. Non al popolo della Lega, che è generoso e accogliente, ma alle ansie e ai turbamenti annuali di tanti retroscenisti. Siamo qua e andremo lontano".

Dal palco, Vannacci ha ricambiato l’investitura con un discorso deciso, incentrato su unità e determinazione: "La missione si porta a termine solo insieme. Oggi è quel momento. Insieme proseguiremo nell'assolvimento di questo compito. Lo faremo con coraggio. Ma anche con forza e onore". Nel suo intervento, il generale ha rimarcato con forza il ruolo attivo e operativo della Lega nel panorama politico nazionale ed europeo. "La Lega è l'unico partito sovranista che è in grado di incidere", ha affermato con orgoglio per poi sottolineare come il movimento non si limiti alla protesta ma sia protagonista nel cambiamento concreto: "La Lega gioca in campo, casca per terra, si rialza, si sporca le scarpe, le mani. Ogni tanto tira in porta, e ogni tanto fa gol, come l'ha fatto ultimamente con l'approvazione dei decreti sicurezza, che forse cambieranno le sorti del nostro Paese. La Lega non si limita a urlare dagli spalti", ha rimarcato.