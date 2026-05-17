Campana, il candidato sindaco si presenta sul palco vestito da Pinocchio

L'ha buttata sul ridere Agostino Chiarello. Il sindaco uscente di Campana, nel Cosentino, nonché ricandidato alle prossime amministrative, si è presentato sul palco per un comizio elettorale vestito da Pinocchio. A capo della lista 'Le Radici e le Ali', Chiarello ha voluto replicare così agli attacchi ricevuti dallo schieramento opposto. Ed ecco che il primo cittadino ha indossato il naso di legno e si è portato dietro la valigia di cartone.

Insomma, Chiarello ha indossato i panni del celebre burattino, usando l'arma dell'autoironia: "Ciao Campana, sono il vostro sindaco, il sindaco-burattino: Pinocchio! - ha esordito, tra gli applausi, con in sottofondo le note della colonna sonora del film di Comencini -. Tanti anni a fare il sindaco e non mi sono accorto di scaldare solo una sedia, di non lavorare mai e di approfittare dei campanesi. Quindi non posso che ringraziarvi, Campana, per tutto quello che mi avete dato in questi 11 anni. Grazie, grazie Campana!". Inutile dire che lo sketch, ripreso con i telefonini, è diventato in poco tempo virale sui social.