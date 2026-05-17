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Campana, il candidato sindaco si presenta sul palco vestito da Pinocchio

domenica 17 maggio 2026
Campana, il candidato sindaco si presenta sul palco vestito da Pinocchio

1' di lettura

L'ha buttata sul ridere Agostino Chiarello. Il sindaco uscente di Campana, nel Cosentino, nonché ricandidato alle prossime amministrative, si è presentato sul palco per un comizio elettorale vestito da Pinocchio. A capo della lista 'Le Radici e le Ali', Chiarello ha voluto replicare così agli attacchi ricevuti dallo schieramento opposto. Ed ecco che il primo cittadino ha indossato il naso di legno e si è portato dietro la valigia di cartone.

Insomma, Chiarello ha indossato i panni del celebre burattino, usando l'arma dell'autoironia: "Ciao Campana, sono il vostro sindaco, il sindaco-burattino: Pinocchio! - ha esordito, tra gli applausi, con in sottofondo le note della colonna sonora del film di Comencini -. Tanti anni a fare il sindaco e non mi sono accorto di scaldare solo una sedia, di non lavorare mai e di approfittare dei campanesi. Quindi non posso che ringraziarvi, Campana, per tutto quello che mi avete dato in questi 11 anni. Grazie, grazie Campana!". Inutile dire che lo sketch, ripreso con i telefonini, è diventato in poco tempo virale sui social.

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Siparietto a parte, il sindaco uscente ha presentato la lista "Le radici e le ali" e se la vedrà con Giacinto Parrotta, a capo della lista "Progetto Campana".

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campana

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