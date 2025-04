Sondaggio-Supermedia, disastro-Pd: mai così male dalle Europee, le cifre

Nuova Supermedia. Come ogni giovedì, anche quello del 10 aprile vede il sondaggio realizzato da Agi e YouTrend. Si tratta della media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. Risultato? Piccola flessione per Fratelli d'Italia mentre il Partito democratico è in forte calo. Se infatti il partito di Giorgia Meloni segna un -0,3 per cento raggiungendo il 29,4, lo stesso non si può dire dei dem. Il Pd infatti scivola al 22,4 per cento perdendo un corposo -0,5. Quarto posto per Forza Italia, con gli azzurri che si piazzano al 9,5 (+0,1).

Segue poi la Lega. A congresso chiuso la forza politica di Matteo Salvini tocca quota 8,6 (-0,1). E ancora: Verdi/Sinistra al 6,0 per cento (-0,2), Azione al 3,5 (+0,5), Italia Viva ferma senza variazioni al 2,4, +Europa all'1,9 (+0,1) e infine Noi Moderati 1,0 (=). Dati che portano l'intero centrodestra a totalizzare il 48,4 (-0,4 per cento) e il centrosinistra il 30,3 (-0,5). Per quanto riguarda i grillini, il M5S raggiunge il 12,0 (+0,2), il Terzo Polo il 5,9 (+0,5) e altri minori il 3,4 (+0,2).