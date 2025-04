Donald Trump: "Sui dazi Europa blocco unico". Cosa può fare Meloni

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sè è detto fiducioso che il suo Paese e la Cina alla fine negozieranno "qualcosa di molto vantaggioso per entrambi i Paesi", dopo l’approvazione di ieri di un’intensificazione della sua offensiva commerciale contro il gigante asiatico, le cui importazioni ora dovranno affrontare tariffe del 145%. "Vedremo cosa succederà con la Cina. Ci piacerebbe molto raggiungere un accordo", ha spiegato Trump interrogato dai giornalisti al termine di una riunione di gabinetto aperta alla stampa. "Stiamo ristrutturando la situazione e sono sicuro che andremo molto d’accordo. Nutro un grande rispetto per il presidente Xi Jinping. È stato, nel profondo, un mio amico per molto tempo. E credo che alla fine raggiungeremo qualcosa di molto vantaggioso per entrambi i Paesi", ha aggiunto. L’incontro ha avuto luogo un giorno dopo che Trump aveva dichiarato una tregua parziale di 90 giorni sui dazi annunciati il 2 aprile per tutti i suoi partner commerciali, sebbene la misura escludesse la Cina. A causa della rappresaglia commerciale di Pechino della scorsa settimana, il magnate di New York ha annunciato che i dazi sui beni e servizi cinesi aumenteranno di un altro 125%, portando il totale dei dazi da lui sostenuti al 145%.

Nonostante la pausa nella guerra commerciale lanciata da Trump contro il resto del mondo, l’escalation del conflitto commerciale tra le due maggiori economie mondiali si è riflessa ancora una volta oggi a Wall Street, dove le perdite si sono aggravate fino a scendere sotto il 3% a metà sessione, dopo un’apertura in territorio negativo. In ogni caso, Trump ha insistito oggi nel non abbassare il tono accusatorio, sottolineando ancora una volta che Pechino ha "ingannato" la più grande economia mondiale per decenni. "Si sono approfittati del nostro Paese per molto tempo. Ci hanno truffati più di chiunque altro", ha spiegato il presidente, aggiungendo che "tutto quello che stiamo facendo è rimettere le cose a posto". Il presidente degli Stati Uniti ha poi parlato anche dell'Europa: "Trump afferma che tratterà con l’Unione Europea per i dazi come un blocco unico e non con i singoli stati". E la premier, Giorgia Meloni, potrebbe avere il ruolo di mediatore tra l'Europa e Washington.