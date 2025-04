"S&P non guardano Piazzapulita": FdI smonta Formigli

Nonostante la sinistra - e i media progressisti - critichino ogni giorno il governo e Giorgia Meloni, l'Italia continua a macinare consensi e riconoscimenti internazionali. L'ultimo in ordine cronologico dalla Standard & Poor's, che ha promosso il nostro Paese alzando il rating a BBB+ con outlook stabile. Il miglioramento del rating dell'Italia da parte di Standard & Poor's "ce lo meritavamo anche se non ce l'aspettavamo", ha spiegato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, al termine dell'Ecofin informale a Varsavia. "È il rating che è un giudizio su di me", ha sottolineato.

Come detto, però, la sinistra sta cercando in tutti i modi di correre ai ripari per continuare a propinare agli italiani la solita retorica disfattista contro questo governo. "La destra festeggia il giudizio positivo di Standard & Poor ma evita accuratamente di parlare di altri dati molto negativi: quelli riguardanti la vita reale degli italiani. I 25 mesi consecutivi di calo della produzione industriale. La cassa integrazione in crescita. Le stime di crescita del PIL nel 2025, dimezzate rispetto alle previsioni di pochi mesi fa. E l’andamento molto preoccupante tra il 2022 e il 2024 di una serie di indicatori di benessere sociale, riportati nel Documento di Finanza Pubblica approvato dal governo pochi giorni fa, dalla disuguaglianza di reddito alla speranza di vita in buona salute alla nascita fino all’indice di criminalità predatoria. Di fronte a questi numeri, le chiacchiere e il trionfalismo stanno a zero. La realtà è che migliora il rating finanziario ma peggiora il rating della vita reale dei cittadini”. Così in una nota Antonio Misiani della segreteria del Partito Democratico, responsabile Economia.