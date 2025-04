Crosetto, ecco il piano-Nato: "Il 2% di spesa è solo l'inizio"

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha dichiarato che "la Russia continua a colpire con intensità, vive in un’economia di guerra e va avanti con una programmazione modello Urss sul riarmo, che indica una postura aggressiva di lungo periodo. Si fa finta di niente, ma forse adesso qualcuno se ne è accorto perché lo schifoso attacco a Sumy è avvenuto il giorno della Domenica delle Palme: colpevoli solo di essere ucraini come i bambini uccisi al parco giochi. E di non essersi piegati a Putin". Parlando di Donald Trump come figura di pace, ha aggiunto: "c’è anche un elemento di influenza sulle opinioni pubbliche: l’idea che bastasse un rapporto personale per poter ragionare con Putin. Per quanto quel rapporto ci sia, è evidente che Putin va avanti col suo disegno", ha detto in un’intervista a La Stampa.

Sulla cosiddetta soluzione Berlino suggerita da Keith Kellogg – che implicherebbe la cessione a Mosca delle quattro regioni orientali occupate – Crosetto mantiene una posizione cauta: "Penso che chi debba dare il giudizio sulle soluzioni per l’Ucraina sia innanzi tutto l’Ucraina, cioè la nazione invasa ed attaccata". In merito agli investimenti nella difesa, ha commentato: "Trump dice: siccome non investite da 20 anni, per raggiungere il livello adeguato investite al cinque per cento. Razionalmente non fa una piega, ma per il bilancio delle nostre nazioni è impensabile. I Paesi europei non possono toccare welfare e conquiste sociali. Ciò detto, in questo contesto, il due per cento non è più un punto di arrivo da tempo, ma solo di partenza. Ma questo è solo un target economico. Il mio impegno irrinunciabile è garantire la difesa di questo Paese, indipendentemente da quel che accade".