Europa, le élite si schierano per il Dragone e tradiscono l'Occidente

L’ultimo tradimento delle élite, per dirla con Christopher Lasch, rischia anche di essere quello definitivo. Ciò che buona parte della classe dirigente eurocratica (europea sarebbe troppo nobilitante, rimanda troppo alla storia e troppo poco alla burocrazia) sta allestendo, perfino con una certa spensieratezza, è un testacoda geografico che è anche un rivolgimento valoriale. Barra a Oriente, è la nuova parola d’ordine. Barra a Oriente contro l’Orco Donald perché gli Stati Uniti (copyright Mario Monti) «non sono più una democrazia liberale».

Là in fondo, estremo Est, spunta il nuovo campione della libertà: Xi Jinping, il capo supremo del più esteso e potente totalitarismo mondiale. Sì, sarebbe un ossimoro nauseante, ma è già realtà da incorniciare, come la prima pagina di Repubblica: “Cina-Ue, asse anti-Trump”. Quel titolo non è un’iperbole, lo vedevi rispecchiato nel sorriso del premier spagnolo Pedro Sanchez in visita nella capitale cinese, mentre Xi gli diceva che il Celeste Impero e l’Unione Europea “dovrebbero resistere insieme alle prepotenze unilaterali” e al “bullismo” americano. Costui rappresenta il vertice di un regime che mantiene attivi circa 1400 laogai, ovvero campi di concentramento in cui la quotidianità è un inferno terreno di denutrizione, tortura e sedute post (?) maoiste di “autocritica”. Ma non è un tema che penetra nelle tendenze, mentali e social, delle anime belle nostrane, sempre pronte a incendiarsi appena Trump espelle qualche membro di qualche gang sudamericana, magari perfino mettendogli le manette ai polsi.