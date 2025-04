Capezzone: "La strage russa, un messaggio per Trump"

Sono tre le notizie che dominano "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima di Libero. "La prima, dolorosa, è l'offensiva russa in Ucraina con la strage delle Palme che ha innescato una tensione piuttosto forte tra Washington e Mosca", sottolinea Daniele Capezzone.

"Nei giorni scorsi c'era stato l'incontro tra l'inviato di Trump e Putin, e se la prima risposta è un massacro così plateale è evidente che questo è un messaggio assai ruvido che Mosca manda a Washington", riflette il direttore editoriale di Libero.

Secondo tema: l'incontro tra Donald Trump e Giorgia Meloni a Washington. Retroscena e commenti, e c'è un'intervista a Carlo Calenda sul Quotidiano nazionale che apre. "Domenica Mario Monti sul Corriere della Sera suggeriva alla premier di andare alla Casa Bianca e dare due schiaffi a Trump... Dev'essere 'esigente e pedagogica'. Tu immagina, arriva la Meloni e metodo Prodi: tira i capelli a Trump... C'è il rischio che qualcosa possa non andare bene se uno imposta la conversazione in questi termini".

Terzo tema: le dichiarazioni di Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia in questo caso in veste di autorevole politico e docente della Scuola di politica della Lega. "E' andato a parlare di Cina, di dazi e di Wto come sistema sostanzialmente defunto".