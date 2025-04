Trump, asse Meloni-Ursula: sinistra muta

La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sono in "contatti regolari", in vista del prossimo viaggio della premier, che andrà a Washington il 17 aprile per vedere il presidente americano Donald Trump e parlare con lui del delicato tema dei dazi. La vice portavoce capo della Commissione Europea Arianna Podestà, nel briefing quotidiano con la stampa a Bruxelles, ha spiegato che le due leader sono state in contatto "nei giorni scorsi" e lo saranno ancora prima del 17 aprile. Segno, questo, che la premier andrà negli Usa non solo in nome dell'Italia.

"Come la presidente ha detto in alcune interviste, qualsiasi contatto con gli Usa è il benvenuto", ha poi aggiunto la portavoce, ricordando che "la competenza sui negoziati per accordi commerciali è dell’Ue, come previsto nei trattati. Quindi si tratta ovviamente di una competenza esclusiva. Tuttavia, ogni iniziativa di contatto è benvenuta e viene strettamente coordinata".