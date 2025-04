Meloni, l'insulto osceno della professoressa: è scandalo

Una valanga di odio e volgarità contro Giorgia Meloni. Un post pubblicato su X sta facendo molto discutere. Daniela Coli, che nella sua bio si descrive come "docente universitario", ha attaccato con ferocia il presidente del Consiglio postando sui social uno scatto che la ritrae insieme a Donald Trump. Ma poi ha deciso di aggiungere il seguente commento: "Lei si tocca la f*** tutta bagnata per l'eccitazione". Imbarazzante.

In poco tempo il post è diventato virale, con centinaia di utenti che hanno commentato anche per insultare la professoressa. Poi è arrivato anche Guido Crosetto. Il ministro della Difesa ha fatto notare agli utenti di X un dettaglio non da poco: "Insegna". La docente si è difesa dagli attacchi di chi la definiva comunista. "Mai stata comunista, neppure di sinistra - ha replicato -. Per i supporter di Meloni chiunque faccia una battuta è un comunista e/ o una zecca rossa".

Già in passato, nel 2018, Coli aveva fatto parlare di sè con un altro tweet, stavolta su Marcello Foa, all'epoca presidente Rai: "Ci sono sempre stati ebrei alleati del fascismo, anzi fascistissimi, onorati e remunerati. #Foa non è una novità. Ma si ricorda come finirono gli Ovazza? Bruciati in una stufa".