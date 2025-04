Giorgia Meloni, il dramma dell'interprete: "È stato terribile"

"Quello che è successo giovedì - in occasione dell'incontro tra Meloni e Trump, cdr- è la peggior cosa che possa capitare a un interprete, uno smacco terribile. Meloni a un tratto mi ha fatto un cenno, io stavo traducendo le sue parole in maniera spezzettata, era chiaro che qualcosa non andava, così lei ha detto 'ok ci penso io' e da quel momento si è autotradotta".

A parlare, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, è Valentina Maiolini-Rothbacher. L’interprete presente alla Casa Bianca durante il faccia a faccia tra Meloni e Donald Trump, ha avuto un momento di vuoto. E la leader di FdI è stato costretto a tradursi da sola. "Chiedo scusa, non mi era mai successo, non so che abbia fatto il mio cervello, mi dispiace soprattutto di non essere stata utile al presidente...", ha spiegato la traduttrice.