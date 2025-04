Bonelli e Fratoianni, la tragicomica gita a Gaza

Angelo Bonelli è un inviato di guerra, un diplomatico, l’ambasciatore italiano in Medio Oriente, un cooperante internazionale, un anchorman della Bbc, ma il leader ambientalista è anche lo scopritore dei talenti Aboubakar Soumahoro-Ilaria Salis, merito che condivide col sodale Nicola Fratoianni. I capi di Alleanza Verdi Sinistra in questi giorni sono in missione in Palestina perché, ha annunciato domenica il Fratoianni appena atterrato a Tel Aviv – pronti via un bel selfie di gruppo col resto della comitiva – «per la libertà di questo popolo servono atti concreti da parte dell’Italia e dell’Unione Europea», e chi c’è di più concreto del partito che per risolvere la grana dei dazi di Trump ha lanciato l’applicazione per boicottare i prodotti americani? Fa niente se Google l’ha immediatamente rifiutata: in tempi difficili serve gente che risolva i problemi o quantomeno ci provi, e la Bonelli&Fratoianni è una ditta specializzata (fai un contratto e vedrai/ che non ti pentirai). Qui però non ci sono né gatti né volpi. Solo eroi.

Confessiamo che eravamo un po’ in pensiero dato che sapevamo che l’ambientalista era già sbarcato da un po’ – ha raggiunto i compagni in ritardo – ma sui social non vedevamo sue foto né filmati . Certo, leggevamo lanci d’agenzia a raffica come “Bonelli: «Salvini è il più grande dazio all’Italia»; “Bonelli: «Nordio luddista del diritto internazionale»; “Bonelli: «Aderisco all’appello dei giuspubblicisti»; e ancora “Bonelli: «Da Meloni ancora parole vuote e ipocrite»; vedevamo che c’era un’iperattività di Bonelli contro il governo, ma ci siamo detti: «Sarà un omonimo, vuoi che il Bonelli al fronte abbia il tempo di occuparsi delle beghe domestiche? Non può essere lui». Invece era lui. Fiu... Bonelli è in salvo, e le foto scattate con Mustafa Barghouti, «il Mandela palestinese», sono la conferma.

«Essere qui», scrivono su Facebook Bonelli e Fratoianni in una nota congiunta, «incontrare chi vive ogni giorno l’occupazione, ascoltare i racconti, le sofferenze ma anche la determinazione e la dignità di chi continua a lottare per la pace e la giustizia, ci dà forza e responsabilità. Portiamo in Italia la loro voce», continua il testo, «con l’impegno di non lasciarle cadere nel silenzio».