Fratoianni e Bonelli, diluvio di sfottò per questa foto

Il grosso della comitiva s’immortala in un selfie alle 16 ora locale, le 15 in Italia. Fuori la temperatura è ottima, 25 gradi e un venticello ristoratore. Il capo gita è Nicola Fratoianni, il quale posa accanto a Peppe De Cristofaro, anche lui di Alleanza Verdi Sinistra ma al Senato De Cristofaro è presidente del Gruppo Misto, ché Avs non ha abbastanza onorevoli per una propria rappresentanza. De Cristofaro alla vigilia del 25 aprile non era in aula per omaggiare la Resistenza, così come numerosi colleghi che gridano al ritorno delle camicie nere, e però ieri è atterrato entusiasta a Tel Aviv: «Crediamo che non basti leggere i rapporti o ascoltare i racconti. Bisogna vedere coi propri occhi cosa significa vivere sotto occupazione militare».

Bravo Peppe! Immaginiamo che gli eroici esponenti di Avs alloggino nelle stesse condizioni dei civili e dunque ci stringiamo in un simbolico abbraccio. «Nelle prossime ore», fa sapere la delegazione, «arriverà anche il collega Angelo Bonelli», dettaglio non da poco. Corre voce che l’ambientalista che per l’ambiente ha ottenuto meno di Landini per gli iscritti alla Cgil possa risultare decisivo per l’esito del conflitto tra Hamas e Israele. “La pace di Bonelli”, titola Al-Quds, il maggiore quotidiano diffuso nei territori palestinesi: sulla traduzione però potremmo esserci sbagliati. Haaretz, giornale israeliano orientato a sinistra, in prima pagina dovrebbe aver scritto “Tifiamo per l’uomo che raccoglie i sassi dell’Adige”, anche se non ci crediamo fino in fondo, al titolo, mica ai sassi.