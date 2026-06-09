Libero logo
Roland Garros
Nicole Minetti
Andrea Sempio
Iran

Giuseppe Conte, FdI lo umilia con una frase: "Per il M5s il consenso non è di casa"

di
Libero logo
martedì 9 giugno 2026
Giuseppe Conte, FdI lo umilia con una frase: "Per il M5s il consenso non è di casa"

2' di lettura

A San Giovanni Rotondo, il paese del leader M5S, Giuseppe Conte, e dove il campo largo era in gara al ballottaggio con la candidata Rossella Fini, ha vinto il centrodestra con l'avvocata Floriana Natale, che ha superato il 55,5% dei voti lasciando l'avversaria al 44,4%. Conte aveva partecipato venerdì scorso alla chiusura della campagna elettorale. Un'ora circa dopo l'inizio dello scrutinio, a spoglio ancora in corso, sono esplosi i festeggiamenti davanti al comitato della neo sindaca di fronte a palazzo di città, dove è stata accolta da un bagno di folla. 

"Una campagna elettorale fatta con il cuore, con l'essenzialità e l'immediatezza - ha detto la neo sindaca -. San Giovanni Rotondo ha risposto. Aveva bisogno di questo. Di cose non nuove ma spontanee e vere. E siamo pronti per aiutare questa città ad alzare la testa partendo dalla riorganizzazione della tecnostruttura e partendo dall'ascolto del cittadino. Lo abbiamo detto, il cittadino sarà al centro dei nostri programmi. Ricominciamo dalla valorizzazione del nostro centro cittadino e ripristinando un collegamento forte con quella che è la parte relativa al convento, al santuario, a Casa Sollievo. Insomma tutto quello che è l'indotto fondamentale di San Giovanni Rotondo". La neo sindaca ha poi confessato di "provare tanta emozione, gratitudine e soddisfazione rispetto a questa città che ho sempre detto di amare. Ho la soddisfazione di essere la prima sindaca donna di essere eletta dal popolo e non posso che dire grazie ai cittadini". 

Foggia, il primo sindaco del campo largo? Finisce in disgrazia: perché si dimette

Il primo esperimento di campo largo in ambito amministrativo? Finisce malissimo. A Foggia un terremoto ha devastato il C...

La notizia non è sfuggita all'account social di Fratelli d'Italia che su X ha sbeffeggiato così il leader del M5s: "Dopo l’impresa di Rocco Casalino, riuscito a non farsi eleggere nella sua città natale, arriva la batosta anche nel paese di Conte: il centrodestra trionfa e il campo largo arranca. Per i grillini il consenso non è di casa".

tag
giuseppe conte
m5s
san giovanni rotondo
fdi

Da Floris Conte disperato in tv, la spara grossa contro Fdi: "Ci vediamo in Tribunale"

La rilevazione Dov'è è arrivato il centrodestra senza Vannacci: un sondaggio clamoroso

Figure di palta Foggia, il primo sindaco del campo largo? Finisce in disgrazia: perché si dimette

ti potrebbero interessare

Conte disperato in tv, la spara grossa contro Fdi: "Ci vediamo in Tribunale"

Conte disperato in tv, la spara grossa contro Fdi: "Ci vediamo in Tribunale"

Pina Picierno liquida il Pd: "Nessun margine per cambiare le cose"

Pina Picierno liquida il Pd: "Nessun margine per cambiare le cose"

Redazione
Dov'è è arrivato il centrodestra senza Vannacci: un sondaggio clamoroso

Dov'è è arrivato il centrodestra senza Vannacci: un sondaggio clamoroso

Puglia, guai per Decaro: l'assessora al Turismo indagata per concussione

Puglia, guai per Decaro: l'assessora al Turismo indagata per concussione

Redazione