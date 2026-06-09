Giuseppe Conte, FdI lo umilia con una frase: "Per il M5s il consenso non è di casa"

A San Giovanni Rotondo, il paese del leader M5S, Giuseppe Conte, e dove il campo largo era in gara al ballottaggio con la candidata Rossella Fini, ha vinto il centrodestra con l'avvocata Floriana Natale, che ha superato il 55,5% dei voti lasciando l'avversaria al 44,4%. Conte aveva partecipato venerdì scorso alla chiusura della campagna elettorale. Un'ora circa dopo l'inizio dello scrutinio, a spoglio ancora in corso, sono esplosi i festeggiamenti davanti al comitato della neo sindaca di fronte a palazzo di città, dove è stata accolta da un bagno di folla.

"Una campagna elettorale fatta con il cuore, con l'essenzialità e l'immediatezza - ha detto la neo sindaca -. San Giovanni Rotondo ha risposto. Aveva bisogno di questo. Di cose non nuove ma spontanee e vere. E siamo pronti per aiutare questa città ad alzare la testa partendo dalla riorganizzazione della tecnostruttura e partendo dall'ascolto del cittadino. Lo abbiamo detto, il cittadino sarà al centro dei nostri programmi. Ricominciamo dalla valorizzazione del nostro centro cittadino e ripristinando un collegamento forte con quella che è la parte relativa al convento, al santuario, a Casa Sollievo. Insomma tutto quello che è l'indotto fondamentale di San Giovanni Rotondo". La neo sindaca ha poi confessato di "provare tanta emozione, gratitudine e soddisfazione rispetto a questa città che ho sempre detto di amare. Ho la soddisfazione di essere la prima sindaca donna di essere eletta dal popolo e non posso che dire grazie ai cittadini".