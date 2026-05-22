Jannik Sinner, Boris Becker sconvolto: "Quello che non è normale"

Jannik Sinner si avvicina a un obiettivo che ha quasi il sapore della storia: la doppietta Roma-Parigi, riuscita l’ultima volta a un italiano nel 1976 con Adriano Panatta. Un traguardo che inevitabilmente accende confronti e aspettative, ma che trova anche un’analisi lucida nelle parole di Boris Becker. Il 24enne di Sesto Pusteria sta vivendo un momento di forma straordinario sulla terra battuta, e proprio questo ha spinto Becker a intervenire sul suo percorso.

L’ex campione tedesco, uno che di Slam se ne intende, non ha dubbi sulla portata di quello che sta facendo l’azzurro. “È la parola giusta: storico”, spiega Becker, riferendosi alle ultime imprese di Sinner. “Sulla terra quello che sta facendo sembra normale, ma non lo è — ha aggiunto — C’è un solo giocatore che ha vinto tre Masters 1000 consecutivi su questa superficie, ovvero Nadal”. Il punto centrale, secondo Becker, non è tecnico ma mentale. La continuità con cui Sinner riesce a ripartire dopo una vittoria importante è ciò che lo distingue dal resto del circuito: “Il 95% dei giocatori dopo un torneo come Montecarlo perderebbe un po’ di focus. Lui invece si resetta subito”.