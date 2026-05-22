Jannik Sinner, patrimonio milionario: quanto ha guadagnato nel 2026

Jannik Sinner sempre più ricco. Grazie alle sue numerose vittorie, il tennista numero uno al mondo vanta un patrimonio da capogiro. D'altronde dopo Doha, il giocatore azzurro non si è più fermato, conquistando 5 Masters 1000 (Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid e Roma), 6 consecutivi contando anche quello di Parigi dell'anno scorso. Insomma, per questo Sinner è a un passo dallo sfondare il muro dei 100 milioni di dollari. Ecco però nel dettaglio quanto ha guadagnato nel 2026.

Con il trionfo agli Internazionali di Roma, Jannik ha incassato 6.702.466 dollari di prize money ufficiale ATP, pari a circa 5,76 milioni di euro. E ancora, per guadagni complessivi tra singolare e doppio, ha ottenuto ben 55 milioni di euro in guadagni ufficiali Atp. A Jannik basterà raggiungere i quarti di finale al French Open per superare ufficialmente Carlos Alcaraz nella classifica ATP dei guadagni all-time. Se aggiungiamo i due trionfi consecutivi ai tornei d’esibilizione "Six Kings Slam", il conto complessivo supera i 75 milioni di dollari.