Alessandro Gassman, delirio rosso: "Via il nome di papà"

La colpa del primo cittadino, Andrea Cassoni della Lega, non è dunque solo quella di aver autorizzato il raduno di chi chiede l'espulsione degli stranieri "non assimilati", ma pure quello di aver concesso loro un "tempio laico" che dev'essere, evidentemente, a disposizione solo del mondo progressista. A conferma del clima che si respira in quello spazio, i gestori hanno sentito l'obbligo di uscire allo scoperto con quelle che sono sembrate quasi delle scuse, definendosi "semplici uscieri" del teatro. "Sta nel nostro lavoro aprire le porte a chi lo chiede, e che viene approvato. Negli anni abbiamo ospitato associazioni di qualunque tipo politico, senza che questo influisse o esprimesse la nostra ideologia in tal senso. In buona fede, e nella fretta con cui la richiesta è avvenuta, abbiamo ingenuamente ospitato questo affitto come abbiamo sempre fatto e come, soprattutto, siamo tenuti a fare".

A scanso di equivoci, gli stessi gestori hanno aggiunto: "Noi ci allontaniamo fortemente da ideali estremisti, infatti la stagione teatrale è sempre stata e sarà sempre priva di politica. Continueremo a ospitare eventi di associazioni di qualunque orientamento, come siamo chiamati a fare, e senza che questo abbia peso sull'aspetto artistico". La postilla non pare essere servita a placare Alessandro Gassmann, rosso di rabbia e probabilmente indispettito anche degli interventi di Roberto Vannacci e Silvia Sardone.