Caivano, Arianna Meloni spiana Rosy Bindi: "Vieni qui"

Fratelli d’Italia nasce dalla storia di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. «Figli di quegli eroi e di quegli esempi». Giorgia Meloni ha sempre detto di aver iniziato a fare politica proprio dopo la morte di Paolo Borsellino, il magistrato ucciso per mano della mafia.

Ieri, in un convegno a Caivano, in cui si è ricordato il 33esimo anniversario della strage di Capaci, Arianna Meloni ha ripreso quel ricordo, elevandolo a memoria collettiva, facendone l’origine ideale del partito in cui le e la sorella militano: Fratelli d'Italia, ha detto, «è figlio dell’esempio di Falcone e Borsellino». Arianna Meloni, ora a capo della segreteria politica di Fratelli d’Italia, ha pronunciato queste parole in occasione dell'evento organizzato da Fratelli d’Italia nella Villa Falcone e Borsellino a Caivano, comune in provincia di Napoli più volte al centro di fatti di cronaca. Il titolo dell’iniziativa era: «Il coraggio di cambiare». La sorella della premier ha spiegato che «gli anni successivi alla strage di Capaci erano gli anni della corruzione. E noi decidemmo che il nostro impegno sarebbe stato quello di consegnare, attraverso l’azione politica, un mondo migliore per i nostri figli, basato sulla legalità e la politica sana».

Ha ricordato l’estate del 1992, quella durante la quale l’Italia fu scossa dalla morte, a breve distanza, prima di Falcone, poi di Borsellino: «Vedere le immagini della strage di Capaci e di via D’Amelio», ha detto, «fecero scattare in noi qualcosa: non potevamo restare a guardare. La politica in quel momento non dava un bell'esempio, erano gli anni di Tangentopoli. Immagino» ha aggiunto, «che (i magistrati Falcone e Borsellino, ndr) avessero paura». Ma «hanno scelto di combattere la paura, perché loro volevano combattere la mafia. Hanno scelto la comunità, le persone. Figli di quegli eroi e di quegli esempi, è nato questo percorso. Più o meno è partito tutto da lì».